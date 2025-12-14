مصر تفوز بجائزتي "أوابك" للبحث العلمي 2024

كتب- أحمد الخطيب:

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري الـ115 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد بدولة الكويت، إعلان فوز الكوادر البحثية المصرية بجائزتي المنظمة للبحث العلمي لعام 2024.

حيث فازت بالمركز الأول الباحثة داليا رضوان عبد الحافظ، من معهد بحوث البترول، عن دراستها حول إنتاج وقود الطيران المستدام من غازات الدفيئة، فيما حصل المهندس مصطفى محمد عرفة، من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، على المركز الثاني عن بحثه حول دمج تقنيات الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود قطاع البترول المصري في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة والاستدامة.