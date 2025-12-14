كتب- أحمد الخطيب:

سجلت العملة الوطنية في الهند أدنى مستوياتها التاريخية، ما دفع البنك المركزي الهندي إلى اتباع تدخلات مباشرة وغير تقليدية في سوق الصرف، في محاولة لوقف تدهور الروبية وكبح المضاربات.

ففي كل صباح داخل مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي، تجتمع لجنة الأسواق المالية لمتابعة تحركات السوق واتخاذ قرار فوري إما بالتدخل المكثف أو التراجع خطوة محسوبة.

الأوامر تصدر عبر خطوط اتصال محمية إلى البنوك الحكومية، أحياناً بتعليمات صارمة مثل بيع 100 مليون دولار كل دقيقة، وفي أحيان أخرى ببيع كل السيولة المتاحة حتى الوصول إلى السعر المستهدف. الهدف الأساسي من هذه السياسة هو كسر أي قدرة للمستثمرين على توقع تحركات البنك المركزي، ومنع المضاربين من بناء رهانات ضد الروبية.

غير أن هذه الاستراتيجية جاءت بتكلفة مرتفعة، إذ فقدت الهند نحو 38 مليار دولار من احتياطياتها منذ منتصف العام، في وقت ارتفعت فيه التزاماتها المستقبلية عبر العقود الآجلة إلى قرابة 64 مليار دولار، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على أدوات الدفاع النقدي.

استراتيجية جديدة وسط نزيف مستمر

ووفق ما نشرته الشرق، تمتلك الهند احتياطيات تقدر بنحو 686 مليار دولار من الذهب والعملات الأجنبية، إلا أن وتيرة التدخلات المتواصلة بدأت تثير مخاوف من استنزاف تدريجي للاحتياطي.

وفي هذا السياق، يقود محافظ البنك المركزي الجديد سانجاي مالهوترا استراتيجية مختلفة تسعى إلى حماية الروبية دون إحداث نقص في السيولة أو استنزاف مفرط للاحتياطي، عبر تدخلات أكثر مرونة وأقل قابلية للرصد.

ورغم هذه الجهود، تراجعت الروبية بنحو 4.9% منذ بداية العام أمام الدولار، لتصبح من بين أسوأ العملات أداءً عالميًا، بعد الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، متأثرة باتساع العجز التجاري وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 50% على بعض السلع الهندية.

ومع تضييق هامش المناورة النقدية، بات الرهان الأخير لمومباي يتمثل في المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أمل التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط التجارية ويوقف نزيف العملة.