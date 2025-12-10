إعلان

27.6 % تراجعا في ميزان العجزالتجاري خلال سبتمبر بدعم نمو الصادرات

كتب : منال المصري

02:04 م 10/12/2025

تعبرية

انخفضت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى بنحو 27.6% خلال شهر سبتمبر إلى 3.3 مليــار دولار مقابــل 4.5 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بدعم من زيادة حصيلة الصادرات.


وتناول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم أهم مؤشرات الميزان التجاري خلال سبتمبر في مايلى:


أولا- الصادرات
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 28.2٪ خلال سبتمبر إلى 4.9 مليـار دولار مقابــل 3.8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(ملابس جاهزة بنسبة 27.4 ٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.9 %، وفواكة طازجــة بنسبه 40.8٪، البترول الخام بنسبـة 26.6٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 31.6% ، أسمدة بنسبــة 3.3٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 10.5% ، بقول جافة بنسبه 24.9% ).


ثانيا- الـواردات
انخفضت قيمة الواردات بنسبـة 2.0 ٪ حيـث بلغت 8.2 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2025 مقابـــل 8.4 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:( منتجات البترول بنسبة 25.4 %، وقمح بنسبــة 3.1 %، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.6 %، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 22.7 %).


بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر سبتمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (الغاز الطبيعي بنسبة 61.0 %، مـواد اوليـة من حـديـد او صلـب بنسبـة 10.4 %، وذرة بسبـة 104.9 ٪، وسيــارات ركــوب بنسبة 37.0 %).

