الشعبة: محلات الملابس تستعد بتخفيضات تصل إلى 50% في "البلاك فرايداي"

كتبت - دينا خالد:

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن محلات الملابس تستعد لإطلاق تخفيضات كبيرة بمناسبة "البلاك فرايداي" لهذا العام، بنسبة تتراوح بين 20 و50%.

وأضاف فايد لمصراوي، أن التخفيضات على الملابس الشتوية موضة هذا العام ستصل إلى 20%، انا موضة العام الماضي ستصل التخفيضات حتى 50%.

وأكد فايد، على أن هذه العروض ستكون حقيقية ومباشرة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن أسعار الملابس الشتوية الحالية عند نفس مستويات العام الماضي.

وأشار فايد، إلى أن السوق يعاني من حالة ركود شديدة في ظل قلة الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ذلك تستغل المحلات هشة المواسم لتنشيط حركة البيع.

وأوضح فايد أن هذه العروض تنطلق مع بداية شهر نوفمبر وحتى آخر جمعة في الشهر والذي يشهد عادةً إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال "البلاك فرايداي".

ويعد "البلاك فرايداي" حدثا سنويا يأتي في نهاية شهر نوفمبر كل عام، ويأتي بعد "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويعرف في الغرب بـ"الجمعة السوداء"، بينما يطلق عليه في مصر "الجمعة البيضاء"، وفي هذا اليوم تقدم معظم المتاجر عروضاً وخصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الملابس، الأجهزة الإلكترونية، الهواتف الذكية، مستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، مما يجعله فرصة مميزة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.