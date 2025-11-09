بتروجت تحصل على شهادة السلامة SCC لدخول السوق الأوروبي للمرة الأولى

كتب- أحمد الخطيب:

حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" على شهادة السلامة في مجال المقاولات SCC (Safety Certificate Contractors)، وذلك عقب عملية مراجعة وتدقيق شاملة لمنظومة وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة.

يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة بتروجت، حيث تمثل شهادة SCC شرطًا أساسيًا للعمل في السوق الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام الشركة للتواجد والمنافسة فيه للمرة الأولى، ويعزز في الوقت ذاته مكانتها كشركة وطنية مصرية قادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وفي هذا الإطار، قامت بتروجت بتدريب 70 مهندسًا متخصصًا في السلامة واعتمادهم من خلال برامج تدريب دولية معتمدة، بما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في كوادرها البشرية ورفع كفاءة التشغيل.

ويأتي هذا النجاح متسقًا مع محور تعزيز التعاون الإقليمي في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والهادف لتعزيز أعمال شركات المشروعات البترولية خارج مصر، ويؤكد تنامي قدرات الشركات الوطنية، وفي مقدمتها بتروجت، على توسيع حضورها الدولي من خلال تطبيق معايير السلامة والجودة والتميز في الأداء.