انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و17 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.