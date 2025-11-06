كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.58 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.