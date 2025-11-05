مع بداية شهر نوفمبر الجاري تبدأ شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" في استقبال قراءات عدادات الغاز الطبيعي من المواطنين عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، على أن يستمر التسجيل حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

وتتيح الشركة عدة طرق سهلة لتسجيل القراءة وسداد الفاتورة دون الحاجة لزيارة الفروع أو انتظار المحصل، بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وتجنب الفواتير التقديرية.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" الطرق والخطوات المتاحة لتسجيل القراءة وسداد فاتورة الغاز إلكترونيًا:

تسجيل قراءة عداد الغاز

يتم تسجيل القراءة حتى يوم 27 من كل شهر من خلال واحدة من الوسائل التالية:

عبر الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

من خلال إبلاغ المنطقة التابع لها العميل مباشرة

تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store والذي يتيح أيضا إدخال قراءة العداد إلى جانب الاستعلام.

بالاتصال على الخط الساخن 17169 من أي محمول أو خط أرضي.

عبر خدمة العملاء الصوتية من المحمول على رقم 5727 أو من الخط الأرضي على 09000727.

كما يمكن إرسال الشكاوى الخاصة بالقراءات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة.

خطوات إدخال القراءة إلكترونيًا:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع شركة بتروتريد.

اختيار "خدمات الشركة" من القائمة الرئيسية.

الضغط على "إدخال قراءة الغاز".

إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقمًا، ثم الضغط على "اعرض".

في صفحة القراءة، يتم إدخال أرقام العداد في الخانات السوداء فقط، ثم الضغط على "تحديث القراءة".

طرق سداد الفاتورة

تتيح الشركة سداد فاتورة الغاز من اليوم الأول وحتى نهاية كل شهر عبر وسائل متعددة تشمل:

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

المحافظ الإلكترونية المختلفة.

فون كاش من البنك الأهلي المصري

BM Wallet من بنك مصر

المواقع الإلكترونية مثل ماي فوري وجوميا باي.

ماكينات الدفع الإلكتروني (فوري – ضامن – أمان – مصاري–E-finance –BEE ).

مكاتب البريد المصري، حيث يمكن سداد الفاتورة مباشرة من أقرب مكتب بريد.