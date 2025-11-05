الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر

وقعت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، وفق مصدر مسؤول تحدث لرويترز.

وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفع 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض واستثمارا عينيا بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل.

وهذه الصفقة تمثل ثاني صفقة استثمارية خليجية خلال عام ونصف بعد مشروع تطوير رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي تم توقيعها في فبراير 2024.

يهدف التطوير إلى تحويل علم الروم، وهو امتداد ساحلي غير مطور على بعد 480 كيلومترًا (300 ميل) شمال شرق القاهرة، إلى وجهة سياحية على مدار العام تجذب الزوار الدوليين وستشمل أحياء فاخرة وملاعب جولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

ويُعد مشروع التنمية الحضرية واسع النطاق في محافظة مطروح بشرق مصر أول استثمار كبير تقوم به قطر في الاقتصاد المصري المتعثر منذ تعهدها باستثمار 7.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

من المتوقع أن يُحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، يُخصص 15% منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية، وفقًا للمصدر.