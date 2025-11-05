ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.6 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.