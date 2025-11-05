بنسبة 24%.. الصين تُؤكد تعليق رسوم جمركية على السلع الأمريكية



وكالات

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على عدد من السلع الأمريكية لمدة عام، مع الإبقاء على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10%، في بادرة تهدئة جديدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وبعد أقل من أسبوع على القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، أفاد بيان نشر على موقع وزارة المال نقلا عن مجلس الدولة أن تعليق الرسوم الجمركية البالغة 24% على السلع الأمريكية سيستمر لمدة عام، وستبقى الرسوم الجمركية البالغة 10% على السلع الأمريكية سارية.

وأضاف البيان، أن التعليق يدخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر.

وجاء في بيان آخر نشر على موقع الوزارة، أن الصين ستعلّق تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية التي تصل نسبتها إلى 15% والمفروضة منذ مارس على فول الصويا ومجموعة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأعلن عن هذه القرارات غداة توقيع ترامب مرسوما يخفض من 20 إلى 10% الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على عدد من المنتجات الصينية لاتهام الصين بعدم التحرك لمكافحة تهريب الفنتانيل ومواد أفيونية أخرى تتسبب بأزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.

وفي حين أدت زيارة ترمب إلى آسيا الأسبوع الماضي إلى إحراز بعض التقدم في المفاوضات التجارية مع الاقتصادات الصناعية الكبيرة في المنطقة مثل الصين وكوريا الجنوبية، لا يزال المصدرون حذرين بشأن الطلب الأمريكي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في البداية بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل، لكنه عاد ورفعها بعدما تبين أن الصدمات والظروف المالية أقل حدة مما كان متوقعا، وفقا للغد.