"المنصور" تدشن مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل باستثمارات 7.5 مليار جنيه



وضعت مجموعة المنصور، أمس الاثنين حجر الأساس لمصنع ماك الجديد لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبرالجديدة، باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه.



جاء ذلك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من السادة الوزراء والمسئولين.



وبحسب بيان من مجموعة المنصور، يأتي المصنع الجديد ليعزز تنافسية مصر في التصنيع المحلي ويدعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.



وقال محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، إن السوق المصري سوق كبير واعد يملك كل مقومات المنافسة، سنضخ مايقرب من 7.5 مليار جنيه في هذا الصرح الصناعي الذي يمثل طفرة في صناعة السيارات في مصر والمنطقة كلها.



وأكد منصور، علي ثقته في أداء الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، ودلل علي ذلك بتحسن تصنيف مصر دوليًا، واستقرار سعر الصرف وزيادة الإحتياطي النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة، والتي تعد عناصر تحفيز وجذب للمستثمرين المصريين والأجانب.



وأوضح منصور، أن مستقبل النمو المستدام في مصر يكمن في دعم التصنيع المحلي، حيث سيعمل المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية وعدد من الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى."



من جانبه، أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات " أن المصنع جزء من استراتيجية المجموعة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج، وتحقيق أهداف الإاستدامة البيئية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة وغيرها من وسائل النقل الأخضر.

وأشار وائل عمار، العضو المنتدب لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل، "يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع إلى إنتاج حوالي 50 ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى 100 ألف سياره سنويًا خلال 5 سنوات من تشغيل المصنع.