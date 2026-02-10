إعلان

خبير الأسواق والتمويل.. أحمد رستم وزير التخطيط الجديد

كتب : منال المصري

05:13 م 10/02/2026 تعديل في 06:02 م

أحمد رستم وزير التخطيط

كتبت- منال المصري:

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النوب، تعيين أحمد رستم وزيرا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط ضمن التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ماذا نعرف عن أحمد رستم؟

قبل توليه وزارة التخطيط اليوم شغل رستم منصب خبير أول في القطاع المالي بالبنك الدولي.

وشغل رستم في البنك الدولي منذ أغسطس 2015، منصب خبير أول في القطاع المالي لشؤون التنافسية والابتكار المالي العالمي.

منذ 2010 تقلد رستم عدة مناصب في البنك الدولي أبرزها، خبير بالقطاع المالي لشؤون التمويل والأسواق العالمية خلال الفترة من يناير 2014 إلى يوليو 2015.

وخلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى يناير 2014 شغل رستم خبير بالقطاع المالي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

محليا شغل رستم منصب رئيس وحدة سياسات القطاع المالي بوزارة الاستثمار خلال الفترة من يوليو 2004 إلى أغسطس 2009.

كما تولى رئاسة وحدة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2004.

رستم حصل على درجة الماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ودرجة ماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة.

أحمد رستم وزير التخطيط التعديل الوزاري حكومة مدبولي

