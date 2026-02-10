لاتفيا.. سجن رجل لمحاولة التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

ريجا - (د ب أ)

ذكر بيان اليوم الثلاثاء أن حكما بالسجن 3 سنوات صدر ضد رجل في لاتفيا بسبب محاولة التحايل على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأدانت محكمة في ريجا الرجل الإستوني- الروسي على خلفية محاولة تهريب ذخيرة.

وبحسب المحكمة، حاول الرجل في سبتمبر 2025 نقل 10 آلاف طلقة ذخيرة عبر الحدود إلى روسيا المجاورة.

وذكرت المحكمة أنه تم إخفاء الطلقات أسفل مقصورة نوم بشاحنة. يشار إلى أن الحكم ليس نهائيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي إجمالي 19 حزمة عقوبات على موسكو منذ بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا. ومن المتوقع إصدار الحزمة العشرين بحلول 24 فبراير، في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.