تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التضامن صرف المستحقات منتصف شهر نوفمبر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يمكن للمستفيدين صرف الدعم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني وإجراء جميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام بطاقات الصرف.

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، اضغط من هنا.

- اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

- أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

- ثم الضغط على زر "استعلام".