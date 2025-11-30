إعلان

إيرادات مصر الضريبية تقفز 35% في أول 4 أشهر من 2025-26

كتب : منال المصري

04:39 م 30/11/2025

وزارة المالية

قفزت الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر بمعدل يصل إلى 35% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 756.74 مليار جنيه لتعادل 87.5% من إجمالي إيرادات مصر.

وارتفع جمالي الإيرادات بالموازنة العامة لمصر 33% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 864 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري الصادر لوزترة المالية.

وارتفعت مدفوعات أعباء الفوائد بنحو 54% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو899.11 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن فوائد الدين التهمت جميع إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، متجاوزة إجمالي الإيرادات بنحو 104%.

وأكد التقرير أن جهود وزارة المالية تستمر بتحسين أعباء مدفوعات الفوائد بالإضافة لتنويع مصادر التمويل من خلال حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

