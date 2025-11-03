تفاصيل مواعيد وفترات السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي

مع اقتراب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي، يبحث كثير من العملاء عن أنسب نظام سداد يتوافق مع استخدامهم وطريقة إدارتهم للمصاريف الشهرية.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة أنظمة لدفع الفواتير، تُمكن المشتركين من اختيار ما يناسبهم سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

ويتناول "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أنظمة سداد فاتورة التليفون الأرضي ومواعيدها وفترات السماح المحددة لكل نظام:

النظام الشهري

يسدد العميل قيمة الاشتراك شهريًا، ويتم إيقاف الخط مؤقتًا في حال عدم التجديد بدءًا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق.

النظام الربع سنوي

يتم إصدار الفاتورة كل ثلاثة أشهر، وتمنح الشركة فترة سماح مدتها ثلاثة أيام بعد الموعد المحدد للسداد.

وخلال هذه الفترة يكون الخط في وضع استقبال المكالمات فقط، ثم يتم إيقافه مؤقتًا إذا لم يتم السداد بعد انتهاء المهلة.

النظام السنوي

يقوم العميل بسداد قيمة الاشتراك مرة واحدة في السنة، ويحصل على فترة سماح تصل إلى سبعة أيام بعد موعد السداد.

وخلال هذه الفترة يكون الخط في وضع استقبال المكالمات فقط قبل أن يتم إيقافه مؤقتًا في حال عدم السداد.

