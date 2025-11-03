ارتباك في سوق الذهب.. قفزة الطلب تؤجل تسليم السبائك للعملاء 10 أيام

اشتكى عدد من المواطنين من نقص توافر السبائك والجنيهات الذهبية بعد أن شهدت محلات الذهب خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة في الطلب عليهم، بالتزامن مع تحقيق الذهب قفزات قياسية خلال شهر أكتوبر الماضي قبل أن يبدأ في التراجع قليلًا.

ويأتي نقص السبائك والعملات الذهبية من شركة BTC التي تستحوذ على أغلب السوق رغم وجود أكثر من شركة منافسة لها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى أعلى مستوى له خلال الشهر الماضي عند 46800 جنيه قبل أن يتراجع مجددًا ليسجل نحو 42640 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، والجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل عيار 21 أعلى مستوياته خلال نفس الفترة، حيث بلغ سعر الجرام 5850 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى نحو 5330 جنيهًا بمنتصف التعاملات اليوم.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 أعلى مستوياته خلال الشهر الماضي عند 6685 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى نحو 6091 جنيهًا اليوم.

رد الشركة

وقالت شركة "BTC" إن الفترة الحالية تشهد سحبًا مرتفعًا على السبائك والعملات الذهبية، مما أدى إلى نقص بعض المنتجات داخل الفروع لدى الموزعين المعتمدين.

وأوضحت الشركة أنه في الفترة الحالية يتم حجز المنتج للعميل من خلال دفع المبلغ بالكامل وتثبيت الشركة السعر مع التاجر، ويتم التواصل مع العميل خلال مدة أقصاها 10 أيام لاستلام المنتج.

وأضافت الشركة أن الأسعار اليوم للسبائك والجنيه الذهب "شاملة الضريبة والدمغة" تبلغ نحو 43720 جنيهًا للجنيه الذهب، بينما يصل سعر السبيكة 5 جرام إلى 31222 جنيهًا، والسبيكة 10 جرام نحو 62415 جنيهًا.

وأكدت أن العميل يحصل على إيصال من التاجر بقيمة المبلغ المدفوع وقت الحجز، ويتم تسليمه المنتج بسعر يوم الحجز سواء ارتفع السعر أو انخفض بعد ذلك.

زيادة الضغط

من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن إنتاج شركة "BTC" محدود نسبيًا مقارنة بحجم الطلب الكبير على السبائك خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الضغط على مصلحة الدمغة والموازين يتسبب أيضًا في تأخر توافر المنتجات بالأسواق.

وأوضح نجيب أن السبائك ذات الأوزان الكبيرة متوفرة حاليًا بينما الأحجام الصغيرة تشهد نقصًا نسبيًا، متوقعًا أن يعود التوازن للسوق خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هناك شركات أخرى تنتج سبائك ذهب مثل سام، وأمير نسيم، والجلا، وجميع منتجاتها منضبطة ومطابقة للمواصفات، حيث تُدمغ في مصلحة الدمغة والموازين وتضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، مما يجعل من الصعب التلاعب في السبائك لكن لا يوجد عليها طلب مثل " BTC".

وأشار نجيب إلى أن شركة "BTC" اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الإقبال على منتجاتها أكبر من باقي الشركات، رغم أن البدائل متوفرة في السوق بنفس الجودة والمواصفات.

