ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 29-11-2025 بالأسواق

كتب : دينا خالد

10:21 ص 29/11/2025

أسعار البيض

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 29-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 151.41 جنيه، بارتفاع 5.13 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 161.84 جنيه، بارتفاع 11.13 جنيه.

