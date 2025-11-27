ما هو رقم المشترك في الغاز؟ وكيف تحصل عليه بسهولة؟

يعد رقم المشترك المخصص لعداد الغاز أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها شركات الغاز في جميع تعاملاتها مع العملاء، وتشير بيانات شركة بتروتريد إلى أن الرقم يتكون من 16 رقمًا، يعمل كهوية ثابتة للعميل، ويتم استخدامه عند تسجيل القراءة الشهرية أو متابعة الفواتير أو تنفيذ أي خدمة مرتبطة بالعداد.

مكان ظهور رقم المشترك على الإيصال

تضع شركة بتروتريد رقم المشترك في الجزء العلوي من إيصال الغاز الشهري، بحيث يبدأ عادة برقم يحدد المحافظة، ثم يتوالى تسلسل الأرقام حتى نهايتها التي تتضمن الرقم الفرعي الخاص بكل عميل.

ويوفر هذا الترتيب سهولة في التعرف على بيانات العميل بمجرد النظر إلى الإيصال.

طرق الحصول على رقم المشترك عند فقدان الإيصال

يمكن للعميل الحصول على رقم المشترك مباشرة من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالاتصال على الرقم الموحد (17169)، حيث يتم تزويده بالرقم بعد التحقق من بياناته الأساسية.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي "IVR"

تتيح الشركة خدمة الرد الصوتي على مدار 24 ساعة يوميًا عبر:

من الهاتف المحمول الاتصال على رقم (5727)

من الخط الأرضي الاتصال على رقم (09000727)

ويمكن من خلالها الاستعلام عن رقم المشترك أو الفاتورة أو أي خدمة أخرى.

قنوات الاستعلام عن الفواتير وتسجيل القراءات

الخط الساخن

توفر بتروتريد خدمة الاستعلام عن الفواتير وتسجيل القراءات عبر الاتصال بالخط الساخن (17169) من أي هاتف محمول أو أرضي.

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد

يتيح الموقع الرسمي للشركة petrotrade.com.eg خدمات الاستعلام عن الفاتورة، وإدخال القراءة، وطلب الدعم الفني، عبر خطوات بسيطة دون الحاجة لزيارة أي فرع.

خدمة الرد الصوتي "IVR"

يمكن للعميل استخدام أرقام "IVR" نفسها للاستعلام عن الفواتير بكل سهولة:

الخط الأرضي: (09000727)

المحمول: (5727)

تطبيق بتروميتر

يوفر تطبيق بتروميتر إمكانية تسجيل القراءة والاستعلام عن الفاتورة وسدادها إلكترونيًا، وهو متاح عبر( Google Play وApple App Store).

تطبيق شركة بتروتريد للموبايل

يوفر التطبيق الرسمي لبتروتريد خدمات أساسية مثل تسجيل القراءة، ومراجعة الفواتير، ومتابعة أي عمليات تخص العداد في واجهة بسيطة وسريعة.