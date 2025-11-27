ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.27% عند مستوى 40039 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 480.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 391.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 87139 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.45% عند مستوى 39537 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.