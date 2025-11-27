وزير البترول يعقد لقاءً موسعا مع شركات التعدين الأسترالية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً موسعاً بمدينة بيرث في غرب أستراليا مع المديرين التنفيذيين لنحو 13 شركة تعدين أسترالية، في إطار زيارته الرسمية الهادفة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون مع كبرى شركات التعدين العالمية، وحضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تمضي بخطوات سريعة في تنفيذ إصلاحات جوهرية لتهيئة بيئة الاستثمار التعدينية، شملت تطوير التشريعات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، واعتماد نماذج تعاقدية أكثر جاذبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز جديدة تقلل مخاطر الاستثمار وتدعم دخول الشركات الناشئة والمتوسطة للسوق المصرية. وأشار إلى أن الطبيعة الجيولوجية المتنوعة والبنية التحتية القوية ومصادر الطاقة المتاحة تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح بدوي أن الزيارة الحالية تأتي لتعميق الشراكة مع أستراليا صاحبة واحدة من أبرز التجارب العالمية في التعدين خاصة بعدما لمس الجانبان تقدمًا ملموسًا في التعاون خلال زيارة وفد المستثمرين الأستراليين للقاهرة الشهر الجاري.

وفي إطار الزيارة أيضًا، شهد وزير البترول توقيع خطاب نوايا بين هيئة الثروة المعدنية وجامعة مردوخ الأسترالية لنقل الخبرات المتقدمة في غرب أستراليا إلى الكوادر المصرية، عبر برامج تدريب متخصصة تشمل التنظيم الاستراتيجي والحوكمة وعمليات التفتيش والمعادن الحيوية.

كما تم بحث إطلاق برامج جديدة بنظام الحضور أو التعليم الهجين لضمان إتاحة أكبر عدد من الفرص التدريبية، ودراسة استفادة الجامعات المصرية من هذا التعاون.

ووفق بيان الوزارة فإن هذه التحركات تأتي جزءا من استراتيجية متكاملة تسعى لربط جذب الاستثمارات الأجنبية بتأهيل العنصر البشري المصري، بما يضمن تطوير قطاع التعدين وتحقيق نمو مستدام وفق أفضل الممارسات العالمية.