أعلنت شركة السويدي إليكتريك السعودية افتتاح أول مصنع لملحقات الكابلات وأعمدة الألياف الزجاجية المدعمة بالبوليمر في مجمع السوديدي الصناعي الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان لها بالبورصة اليوم، أن مصنع ملحقات كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي يعد أول مصنع محلي يحصل على اعتماد الشركة السعودية للكهرباء ويمتد على مساحة 37,395 متر مربع.

وأشارت إلى أن هذا المصنع السعودي يعد الوحيد الذي يقوم بتوريد ملحقات الكابلات ذات الجهد المتوسط بالسوق السعودي بالإضافة الى استهداف التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القادمة.

وقال أحمد فتحي السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك السعودية، أنه تم ضخ استثمارات حتى الآن بالسعودية بقيمة 250 مليون دولار.

بالإضافة لما يتم من دراسات الان بشأن استثمارات إضافية تقدر بحوالي 150 مليون دولار امريكي في مجالات محولات القوى وعدادات المياه وشواحن المركبات الكهربائية والباص واي وقضبان النحاس ومعدات مقاومة للانفجار، وفق فتحي السويدي.

وأكد أن ذلك يأتي بجانب حجم أعمال في قطاع الانشاءات بالمملكة حتى الان بقيمة 2.5 مليار دولار.

جاء افتتاح المصنع بحضور زيد الغريب، وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي، والمهندس خالد الغامدي، رئيس الشركة السعودية للكهرباء، والمهندس محمد الطيار، مدير المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول، والمهندس منيف بن علي المنيف الرئيس التنفيذي لشركة نساند للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي.