ارتفاع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

12:05 م 26/11/2025

أسعار الأسماك والمأكولات

ارتفع سعر المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك ارتفاع المكرونة السويسي المأكولات البحرية سوق العبور تعاملات اليوم

