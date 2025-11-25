إعلان

رئيس البريد تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : آية محمد

12:54 م 25/11/2025

داليا الباز

أدلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وقالت الباز، في بيان اليوم، إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ومسئولية مشتركة تسهم في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم استقرار الدولة، وتمثل فرصة مهمة للتعبيرعن الإرادة الشعبية عبر اختيار ممثلين قادرين على دعم مسار التنمية ومتابعة احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن ما تشهده اللجان من حضور يؤكد حرص الشعب المصري على دعم مؤسساته الدستورية، وتعزيز دور مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، بما يسهم في بناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.

كما أشادت الباز بما شاهدته داخل اللجنة من تنظيم وانضباط وتيسير للإجراءات على المواطنين بما يضمن سهولة العملية الانتخابية، مؤكدة أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمين على العملية الانتخابية من الجهات المعنية المختلفة لضمان سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

