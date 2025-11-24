سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6273 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6232 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5453 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4674 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43624 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.