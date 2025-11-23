سي آي كابيتال تعلن تغطية الاكتتاب في صندوق "جولد مصر" بأكثر من 225%

أعلنت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أحد شركات مجموعة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، غلق باب الاكتتاب في صندوق استثمار شركة سي آى استس مانجمنت للاستثمار في معدن الذهب ذو العائد اليومي التراكمي والجوائز المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية – "جولد مصر،" وذلك بعد تجاوز حجم الاكتتابات وتغطيته بأكثر من 225%.

ويهدف الصندوق، وفق بيان اليوم، إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري من خلال استثمار أمواله في شراء سبائك الذهب بحد أدنى نقاء 999.9 والمدموغ والمتوافق مع المعايير العالمية، وذلك وفقاً للضوابط ونسب استثمارية تسمح بتوفير المرونة عن طريق إدارة مدير الاستثمار النشطة للاستثمار في معدن الذهب.

وتقوم لجنة رقابة شرعية من كبار العلماء بالإشراف على أعمال الصندوق لضمان توافق استثماراته مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقدم الصندوق ميزة أخرى وهي نظام السحب على الجوائز للمستثمرين بشكل دوري.

وقال عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول إن إطلاق هذا الصندوق يعكس اتجاه الشركة عبر السنوات الماضية بتوفير فرص جديدة لتنويع الأصول لعملائها، من خلال الاستثمار في الذهب وفق أعلى معايير الرقابة والحوكمة.