قام حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يرافقه مساعد رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة للتطوير والمشروعات بجولة تفقدية بمشروعات مدينة الجلالة بغرض وضع اللمسات النهائية على خطة الترويج لفرص الاستثمار بالمدينة .

واستعرض مسؤول مشروعات مدينة الجلالة جهود الدولة فى ترفيق مدينة الجلالة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة إقامة فريدة للمواطنين والسائحين على كامل مساحة مدينة الجلالة والتى تبلغ 17150 فدان ما بين مستوى سطح البحر وارتفاع 800 متر يربطهم طرق جبلية وتلفريك منتظم.

وأكد أن الدولة قامت بدورها وهو تنمية مدينة الجلالة وإعدادها لاستقبال الاستثمارات الخاصة والآن يأتي دور مجتمع الأعمال في التطوير والتشغيل لضمان استدامة التنمية .

وأشار حسام هيبة إلى أن خطة الترويج لمشروعات مدينة الجلالة تتضمن طرح الفرص الاستثمارية بالمدينة على خريطة مصر الاستثمارية، وإدراجها ضمن الفرص ذات الأولوية فى كافة الزيارات الترويجية الخارجية للفرص الإستثمارية التى تقوم بها الهيئة ، خاصة في الخليج وشرق أسيا ، نهاية بإطلاق مؤتمر دولى للترويج للفرص الاستثمارية على أرض الجلالة.

وتوقع هيبة أن تضم مدينة الجلالة المارينا الرئيسية لليخوت على البحر الأحمر، بعد اكتمال خطط التطوير حيث تستطيع استقبال 600 يخت ومركب، كما أن المارينا ملحق بها سعة فندقية كبيرة قادرة على استيعاب سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية معاً بالإضافة الى مراكز ادارية وتجارية تسمح بإقامة كاملة بالمدينة وإقامة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة بالمدينة .