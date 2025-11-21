هل يؤثر قرار البنك المركزي على أسعار الذهب؟ خبراء يجيبون

أكد خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي" أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة لن يكون له أي تأثير على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأشار الخبراء إلى أن تحركات أسعار الذهب تعتمد بشكل أساسي على السعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

كان البنك المركزي ثبت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض وسط توقعات بتصاعد مخاطر الضغوط التضخمية.

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت الفائدة ليس عاملًا مؤثرًا على أسعار الذهب، موضحًا أن التغيرات في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية لم تكن كبيرة بما يدفع المواطنين لسحب أموالهم بالكامل والتحول للاستثمار في الذهب أو العقارات.

وأوضح أن أسعار الذهب محليًا تتحرك وفقًا للسعر العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

واتفق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية مع معطي مؤكدًا أن تثبيت الفائدة لن ينعكس بأي صورة على سعر الذهب في السوق.

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، إن تثبيت الفائدة يعني بقاء أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية دون تغير.

