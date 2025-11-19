"بدوي" يبحث مع سفير الجزائر خطط التوسع في مشروعات الغاز والبترول

كتب- أحمد الخطيب:

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر، تناولت آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات الغاز والبترول والثروة المعدنية، وذلك استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أكتوبر 2022.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية الجزائرية وتنامي التعاون بين الشركات البترولية بالبلدين، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأشار إلى أن حصول شركة بتروجت مؤخرًا على إسناد المرحلة الثانية من تطوير حقل حاسي بئر ركايز لصالح شركة سوناطراك بقيمة تتجاوز مليار دولار، يعكس قوة الشراكة ومستوى الثقة في القدرات الهندسية والفنية للشركات المصرية.

وأوضح بدوي أن هذا الإسناد يُعد خطوة استراتيجية تعزز حضور الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى إقليميًا، ويفتح المجال لمزيد من التعاون في تنفيذ مشروعات الغاز والبترول والتعدين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتوسيع فرص العمل بالسوق الجزائري الذي يشهد توسعًا مستمرًا.

من جانبه، أكد السفير براح عمق العلاقات بين البلدين ورغبة الجزائر في توسيع التعاون في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة نهاية الشهر الجاري برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وأضاف أن اللجنة ستبحث ملفات اقتصادية موسّعة بهدف رفع حجم التبادل التجاري من مليار دولار حاليًا إلى نحو 5 مليارات دولار مستقبلًا.

وأشاد السفير بالتعاون القائم في قطاع البترول والغاز، مؤكدًا أن إسناد مشروع حقل حاسي بئر ركايز لبتروجت يمثل خطوة جديدة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعكس الثقة المتزايدة في الشركات المصرية العاملة بقطاع الطاقة.