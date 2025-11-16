إعلان

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بختام تعاملات جلسة الأحد

كتب : أحمد الخطيب

03:23 م 16/11/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.60% عند مستوى 4332 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 651.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 661.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.09% عند مستوى 40190 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

