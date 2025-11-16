توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، قدرة مصر على تأمين استثمارات مماثلة لصفقة قطر من السعودية والكويت في السنوات القادمة.

في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري وقّعت مصر على اتفاقية استثمار مع شركة الديار القطرية- الذراع الاستثماري لصندوق ثروة السيادي القطري- بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم الساحلية بمرسى مطروح.

تتضمن الاتفاقية دفعةً مقدمةً قدرها 3.5 مليار دولار للأرض، بينما يُمثّل باقي المبلغ المُلتزم استثمارًا عينيًا لبناء بنية تحتية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية راقية.

ورجحت موديز في تقرير له حول الصفقة القطرية في منطقة الروم أن تكون هذه الصفقات الإضافية أصغر بكثير من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات في أوائل عام 2024.

تعد الصفقة الاستثمارية مع الإمارات البالغة 35 مليار دولار مقابل تطوير مشروع رأس الحكمة أكبر بعشر مرات من اتفاقية "علم الروم"، مما يوفر دفعة فورية كبيرة جدًا لميزان المدفوعات المصري وصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري.