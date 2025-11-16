إعلان

موديز: صفقات مصرية مع السعودية والكويت على غرار علم الروم ورأس الحكمة

كتب : منال المصري

03:10 م 16/11/2025

وكالة موديز للتصنيف الائتماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، قدرة مصر على تأمين استثمارات مماثلة لصفقة قطر من السعودية والكويت في السنوات القادمة.

في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري وقّعت مصر على اتفاقية استثمار مع شركة الديار القطرية- الذراع الاستثماري لصندوق ثروة السيادي القطري- بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم الساحلية بمرسى مطروح.

تتضمن الاتفاقية دفعةً مقدمةً قدرها 3.5 مليار دولار للأرض، بينما يُمثّل باقي المبلغ المُلتزم استثمارًا عينيًا لبناء بنية تحتية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية راقية.

ورجحت موديز في تقرير له حول الصفقة القطرية في منطقة الروم أن تكون هذه الصفقات الإضافية أصغر بكثير من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات في أوائل عام 2024.

تعد الصفقة الاستثمارية مع الإمارات البالغة 35 مليار دولار مقابل تطوير مشروع رأس الحكمة أكبر بعشر مرات من اتفاقية "علم الروم"، مما يوفر دفعة فورية كبيرة جدًا لميزان المدفوعات المصري وصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني السعودية الكويت رأس الحكمة مرسى مطروح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر