كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن بوادر تعافٍ ملحوظة في حركة الملاحة بالقناة.

قال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأمور بدأت تتحسن مرة أخرى وهناك ظواهر واضحة لهذا التحسن".

وأضاف أن القناة التي كانت تتعرض لوعكة على مدى السنتين ونصف الماضية بسبب الأحداث الإقليمية، تشهد الآن تحسنًا ملموسًا في حركة الملاحة.

وأشار ربيع إلى مؤشرات إيجابية ملموسة، موضحًا أن الحمولة زادت بنسبة 25%، والعائد حوالي 20%، والعائد الساخن زاد حوالي 9% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأكد أن هذا التحسن يأتي نتيجة عدة عوامل منها مؤتمر شرم الشيخ وإعلان الحوثيين وقف استهداف السفن الإسرائيلية، مما أدى إلى عودة السفن العملاقة لاستخدام المسار الطبيعي عبر القناة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة نفذت خطة تسويقية ناجحة شملت منح خصم 15% للسفن التي تعبر القناة متجهة من البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه الخطة جذبت 30 سفينة إضافية وحققت إيرادات إضافية بلغت 32 مليون دولار.

وأضاف أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع شركات الملاحة العالمية لتشجيعها على العودة لاستخدام القناة.

ولفت الفريق ربيع إلى مشاريع التصنيع المحلي التي تنفذها الهيئة، موضحًا: "احنا دشنا إمبارح يخت 37 متر، وهو أول يخت يصنع بالكامل في مصر".

وأكد أن الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص في تصنيع اليخوت السياحية وتصدير قاطرات إلى أوروبا، مشيراً إلى بيع قاطرتين لشركة "نيري" الإيطالية كأول صفقة من نوعها لأوروبا.