العرابي يعلن استضافة القاهرة النسخة الثانية من ملتقى اتحاد المستثمرين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، عن استضافة القاهرة لحدث اقتصادي ضخم في 13 ديسمبر المقبل، حيث تُعقد النسخة الثانية من الحفل السنوي "The Best in Business"، بالتزامن مع انعقاد ملتقى اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر في ظل حالة الأمن والأمان والانتعاش الاقتصادي.

وأكد السفير محمد العرابي، خلال لقائه ببرنامج "صناع العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية جينا فتحي، على قناة "النهار"، أن الملتقى يجمع نخبة من الوزراء والسفراء وكبار رجال الاقتصاد، والمصنعين والمصدرين والمطورين والمستثمرين لبحث سبل التعاون ودفع التنمية، موضحًا أن الحفل يشهد تكريمًا خاصًا لأهم الشخصيات المؤثرة في قطاعات المال والأعمال والعقار، احتفالاً بحصاد عام من التحدي والإنجاز.

وأوضح أن الملتقى يُسلط الضوء على الفرص الحقيقية للاستثمار التي تنعكس أولاً على مصر، وسيكون له دورًا مهمًا في وضع بعض المشاريع على طاولة للبحث والتطبيق الفوري، مشددًا على أن المرحلة القادمة هي فترة التنفيذ على الأرض واستثمار الطاقات في مشاريع تنموية خاصة برفاهية الشعوب، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفعالية استشراف آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في عام 2026.

من جانبه قال محمد سويد، نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، المشرف العام على المؤتمر، إن مجلس أمناء المؤتمر برئاسة النائب طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات المصرية، يضم نخبة من القادة والمؤثرين فى مختلف قطاعات الاقتصاد، لافتًا إلى أن الملتقى يهدف إلى استشراف آفاق المستقبل، خاصة مع التركيز على خلق فرص كثيرة للاستثمار وتعزيز التعاون خلال عام 2026، موضحًا أن ملتقى اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي هدفه الاحتفال بحصاد عام من الإنجاز والنجاح في قطاعات الاقتصاد، وفتح آفاق التعاون لعام 2026، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الشكر للشركات الراعية وشركاء النجاح في هذه النسخة.

بدوره قال المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، إن السفير محمد العرابي يبذل جهودًا كبيرة لتفعيل وتقوية دور الاتحاد بسلسلة من النجاحات والشراكات لخدمة مصرنا الحبيبة، وتم توجيه نداء وتشجيع للسادة المستثمرين في مختلف القطاعات لحضور المؤتمر القادم نظرًا لأهميته غير العادية في إبرام الشراكات وتقديم فكر مختلف.