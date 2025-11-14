إعلان

شعبة المحمول: ارتفاع محتمل في أسعار كروت الشحن بالأسواق

كتب : مصراوي

09:42 م 14/11/2025

محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كروت الشحن قد تشهد زيادة مع بداية العام الجديد متأثرة بارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأضاف طلعت، أن معظم خدمات وأجهزة الاتصالات تعتمد بشكل مباشر على المواد البترولية مما يجعل ارتفاعها ينعكس على التكلفة النهائية.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج"بلدنا اليوم" أن هذه الزيادات حدثت من قبل، حيث ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات العام الماضي.

وأكد أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن الزيادة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المختصة بالموافقة على تحريك الأسعار.

وأوضح رئيس الشعبة أنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أسعار كروت الشحن ارتفاع أسعار كروت الشحن محمد طلعت ببرنامج بلدنا اليوم

