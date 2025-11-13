قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، إن أورنج مصر لا تقتصر على كونها مشغلاً لخدمات المحمول والإنترنت الثابت، بل تمتلك ذراعين إضافيتين داخل السوق المحلي، من بينهما "أورنج بيزنس" لخدمات التعهيد والتي تضم نحو 2700 موظف يتحدثون 9 لغات مختلفة معظمهم من المهندسين.



وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن أورنج بيزنس حققت خلال السنوات الثلاث الماضية إيرادات بلغت نحو 250 مليون يورو، ولديها طموح لتجاوز 100 مليون يورو إضافية خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوظائف بنسبة 10%.







وأكد مهران أن صناعة التعهيد تعد أحد الركائز الأساسية لدعم التوظيف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن صادرات هذه الصناعة تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا.



وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لمزيد من النمو في هذا القطاع، من بينها الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الكفاءات البشرية المدربة جيدًا، موضحًا أن وزارة الاتصالات وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة في مجال خدمات التعهيد.



وأوضح مهران أن اورنج مصر ستخصص جزءًا من جناحها في معرض "Cairo ICT" لاستعراض خدماتها في مجال التعهيد.