مباحثات مصرية هندية لتعزيز التعاون في الغاز والتعدين والبتروكيماويات

كتب- أحمد الخطيب:

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جاجات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، بحضور السفير الهندي بالقاهرة سوريش ريدي، ووفد تجاري يضم ممثلي كبرى الشركات الهندية المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الغاز والتعدين والبتروكيماويات.

وأشار بدوي في بيان للوزارة اليوم إلى الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة عبر إنشاء مصانع جديدة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه الخطوات تفتح مجالات واسعة للتبادل التجاري والاستثماري مع الهند.

كما طرح الوزير فرص تأسيس شركات استثمار مشتركة تعمل في مختلف مراحل الصناعة البترولية والتعدينية، بدءًا من عمليات البحث والاستكشاف وحتى التصنيع والتصدير إلى الأسواق الهندية والأوروبية والإفريقية.

من جانبه، أكد الوزير الهندي حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجالات البتروكيماويات والأسمدة الفوسفاتية، في ظل سعي الهند لتأمين احتياجاتها الغذائية، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تعتزم زيادة استثماراتها في قطاع البترول المصري وبحث فرص تعاون جديدة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، لاسيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وحرص مصر على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق الاستفادة من القدرات الكبيرة لدى الدولتين.