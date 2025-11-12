إعلان

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم الأربعاء

كتب : آية محمد

10:44 ص 12/11/2025

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

