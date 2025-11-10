قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي ومصر سجل 167 مليار دولار منذ 2016 وحتى 2024 مستهدفا زيادتها في الفترة المقبلة.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي لمد جسور التعاون مع دول الخليج.



فيما قال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يقارب 28 مليار دولار خلال 2024 ورغم عمق هذه العلاقات لكن يتطلب بذل المزيد من الجهد لزيادة العلاقات.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن مجلس التعاون الخليجي ومصر يتميزان بقوة استثمارية ضخمة فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين دول مختلفة وهو ما يمكن تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة.



وأكد فيصل أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية لتعزيز العلاقات في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي من خلال وضع آليات واضحة لحماية الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.