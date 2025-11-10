إعلان

وزيرة التخطيط: شركات سعودية وإماراتية تستثمر في قطاع الطاقة المتجددة بمصر

منال المصري

01:08 م 10/11/2025

رانيا المشاط وزيرة التخطيط

كتبت- منال المصري:

تصوير: هاني رجب:
قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن شركات سعودية وإماراتية كبرى تستثمر وتتوسع في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.


وأوضحت خلال كلمتها في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ودول التعاون الخليجي أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في البلاد بفضل القاعدة الصناعية المتنوعة وسبل التمويل العديدة والقوى البشرية تعد من أهم عناصر جاذبية مصر للاستثمار.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط دول التعاون الخليجي الطاقة المتجددة

