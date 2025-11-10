تصوير- هاني رجب:



قال جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية حفزت الدول الخليجية منها السعودية والإمارات لزيادة توسعاتها في مصر.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ومجلس التعاون الخليجي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية يعزز من اتخاذ قرار ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.



وأضاف السعيدي أن كل مستثمر خليجي يضع جزءا من استثماراته في مصر هي فرصة واعدة له.