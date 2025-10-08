إعلان

" فيركيم مصر" توافق على الدخول في شراكة مع المصرية للثروات التعدينية

كتب : أمنية عاصم

03:01 م 08/10/2025

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات موافقتها على دخول شراكة مع الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في مشروعات تصنيع خام الفوسفات.

وبحسب الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، فإنه تم تفويض نهلة عبد السلام مصطفى الجبلي عضو مجلس الإدارة في التوقيع على الاتفاقية التي تنظم إطار الشراكة بين الشركة و الشركة المصرية للثروات التعدينية.

وأكدت الشركة، أنه لم يتم توقيع العقد ولم يتم تحديد نسبة المشاركة أو الإيرادات أو طريقة التمويل حتى الآن.

وتأسست شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات عام 2001، وتعد من أوائل الشركات الزراعية المقيدة في البورصة المصرية (بورصة النيل)، ثم انتقلت إلى السوق الرئيسي للبورصة في 10 سبتمبر 2025.

فيركيم مصر المصرية للثروات التعدينية تصنيع خام الفوسفات

