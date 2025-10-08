ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 8-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3596 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4624 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5395 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6165 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 191731 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 308250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.31% إلى نحو 4036 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.