ايرادات قناة السويس تنخفض 45.5% خلال العام المالي الماضي





كتبت- منال المصري:

انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 45.5% خلال العام المالي الماضي لتقتصر على نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار.

ويأتي ذلك التراجع، وفق تقرير ميزان المدفوعات حول العام المالي الماضي الصادر للبنك المركزي اليوم، بسبب انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 55.1 لتقتصر على 482.8 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 38.5% إلى نحو 12.4 ألف سفينة.

لكن النصف الثاني من العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ (الفترة يناير/ يونيو ٢٠٢٥) شهد انخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل طفيف 1.4 فقط لتقتصر على نحو1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.83 مليار دولار خلال الفترة يناير يونيو (2024).