خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لواردات مصر من الأرز خلال السنة المالية 2025/2026 بنسبة 24.3% إلى حوالي 140 ألف طن، مقابل توقع سابق بـ 185 ألف طن، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن الواردات تتركز على أصناف غير مزروعة في مصر، يفضلها المستهلكون مثل الأرز طويل الحبة، البسمتي، والياسمين، والتي تتميز بمحتوى نشا أقل مقارنة بالأرز قصير الحبة، ويأتي الأرز المستورد بشكل رئيسي من الصين والهند وتايلاند وباكستان وتركيا.

ورغم استمرار حظر تصدير الأرز المصري للحفاظ على المخزون المحلي، يُسمح بالتصدير إلى دول تشهد صراعات، حيث صدرت مصر نحو 83,802 طنًا متريًا في 2024/2025 إلى السودان والمغرب وسوريا ولبنان وليبيا.

وفيما يتعلق بالمخزون، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع مخزون الأرز في مصر بنهاية 2025/2026 إلى 630 ألف طن، بدعم زيادة إنتاج الأرز المحلي المتوقع إلى 4.2 مليون طن، بزيادة تقارب 7.7% مقارنة بالتقديرات السابقة.

ويعود هذا النمو في الإنتاج إلى انخفاض تكلفة زراعة الأرز مقارنة بمحاصيل أخرى مثل الذرة والقطن، مما دفع المزارعين إلى زيادة المساحات المزروعة إلى نحو 720 ألف هكتار، بزيادة 7.46%.

كما شهد الموسم الحالي طرح أربعة أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية والملوحة، مع تسجيل نتائج إيجابية لأصناف بسمتي جديدة.

أما الاستهلاك، فمستقر عند 4 ملايين طن، ويتأثر بتوفر بدائل نشوية أرخص مثل البطاطس والمكرونة، مع تباين في الأنماط الاستهلاكية بين المناطق.

تتراوح أسعار الأرز بين 22 جنيهًا للكيلو جرام في متاجر الحكومة، و32-38 جنيهًا في أسواق التجزئة، حسب الجودة والعلامة التجارية.