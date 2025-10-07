الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 2.9% خلال يوليو

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 2.9% خلال شهر يوليو 2025 لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار في يوليو 2024، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025.

وفي المقابل، انخفض العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقابل 5.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بتراجع بلغت نسبته 5.9%.

وبحسب الإحصاء، جاء ارتفاع الصادرات مدفوعًا بزيادة قيمة شحنات عدد من السلع الصناعية والغذائية، حيث صعدت صادرات منتجات البترول بنسبة 29.3%، تلتها الملابس الجاهزة بزيادة 29.1%، ثم العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 30.7%، كما ارتفعت الأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 1.3%.

في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، أبرزها اللدائن بأشكالها الأولية التي انخفضت بنسبة 13.4%، والأسمدة بنسبة 46.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.4%، إلى جانب البترول الخام الذي هبطت قيمته بنسبة 49.7%.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية خلال يوليو 2025 بنسبة 2.4% لتسجل 9 مليارات دولار مقابل 9.2 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.

وجاءت الزيادة في بعض البنود رغم التراجع الإجمالي، إذ ارتفعت واردات منتجات البترول بنسبة 34.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، وسيارات الركوب بنسبة 55.2%، إلى جانب الذرة التي زادت وارداتها بنسبة 48.8%.

بينما تراجعت واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26%، كما انخفضت واردات القمح بنسبة 31.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أشار الجهاز إلى أن التغيرات في هيكل الصادرات والواردات خلال يوليو 2025 أسهمت في تحسن طفيف بعجز الميزان التجاري، مدفوعة بزيادة الصادرات الصناعية والغذائية وتراجع بعض مدخلات الإنتاج المستوردة.

ويأتي ذلك في إطار اتجاه عام نحو تحسين مؤشرات التجارة الخارجية، مع استمرار جهود تنويع الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد خلال النصف الثاني من العام.