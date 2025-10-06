أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة اختارت الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عبر تدشين مشروع بنية تحتية جديد، يحقق "نقلة نوعية" في ربط ضفتي القناة.

وأضاف ربيع خلال لقاء خاص بالتليفزيون المصري، أن الهيئة افتتحت صباح اليوم، السادس من أكتوبر 2025، كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله الكوبري الغربي، الواقع عند الكيلومتر 86.600 ترقيم قناة.

وتابع: يُعد هذا الكوبري هو السادس ضمن سلسلة الكباري العائمة، ويمثل حجر زاوية في استكمال محور جديد للربط المركزي؛ لكونه امتداداً للكوبري الشرقي، مما يسهّل حركة العبور بين وادي النيل وسيناء.

وذكر ربيع أن تهيئة البنية التحتية في سيناء ومنطقة القناة، وتسهيل حركة عبور الشاحنات والمعدات عبر محاور العبور الجديدة الكباري والأنفاق، وفر المناخ الملائم لجذب الاستثمار.

وأكد ربيع أن العمل جارٍ على إنجاز 15 كوبري جديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان يسر وسهولة انتقال المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الكباري بحلول فبراير المقبل 2026.

واختتم الفريق أسامة ربيع تصريحاته بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً أن جهود الهيئة مستمرة في البناء والتنمية على ضفاف الممر الملاحي.

