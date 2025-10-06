إعلان

"المشاط" تُتابع استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة المصرية اللبنانية

كتب : منال المصري

04:10 م 06/10/2025

الدكتورة رانيا المشاط والدكتور عامر البساط

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع افتراضي، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني،استعدادات انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية.


وشهد الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعدادات الدورة العاشرة من اللجنة تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وفق بيان للوزارة اليوم.


وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بما يتماشى مع علاقات التعاون بين البلدين والتركيز على إزالة العوائق أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.

وأضافت «المشاط» أن هناك فرصًا واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد، لاقتناص حصص في إعادة إعمار لبنان حيث أن الشركات المصرية مؤهلة وتمتلك خبرة كبيرة تجعلها قادرة على المشاركة في إعمار لبنان، خصوصا مع وجود عمالة مدربة.


ومن جانبه، قال الوزير اللبناني، إن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.

الدكتورة رانيا المشاط انعقاد الدورة العاشرة المصرية اللبنانية

