تزامنًا مع أكتوبر.. "الكهرباء": 10 مليارات جنيه لتطوير شبكات سيناء



أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أنفقت 10 مليارات جنيه على تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث شبكات الكهرباء في شمال وجنوب سيناء، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة في شبه الجزيرة، وتزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.



وأوضح الوزير أن الخطة استهدفت تأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات في المحافظتين، ودعم الشبكة بإجمالي 13 ألف موزع جهد منخفض، ومحول، وكشك، وصندوق توزيع، فضلًا عن مدّ 3400 كيلومتر من الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية لخدمة نحو 155 مشروعًا وتجمعًا سكنيًا وصناعيًا وزراعيًا، إلى جانب محطات مياه ومدارس ومستشفيات ومشروعات تحلية مياه البحر.



وأشار عصمت إلى أن الخطة شملت تطوير الأداء ورفع كفاءة الشبكات في 96 مركزًا وقرية من بينها العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، رفح، رأس سدر، شرم الشيخ، دهب، نويبع، وسانت كاترين، مؤكدًا أن الجهود تهدف إلى تحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على بناء شبكة قوية ومرنة قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تمثل حلقة الوصل بين المواطن والقطاع، وتعمل وفق معايير الجودة والكفاءة.



وأكد عصمت أن سيناء تحتل مكانة خاصة في استراتيجية قطاع الكهرباء، وأن الدولة توليها اهتمامًا كبيرًا في إطار خطة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مراكز خدمة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتقديم خدمات الكهرباء وشحن العدادات في التجمعات البعيدة.



واختتم الوزير تصريحاته قائلًا إن توفير الكهرباء لكل من يطلبها في سيناء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يواكب جهود الدولة في إعادة البناء والتنمية المستدامة على أرض الفيروز.