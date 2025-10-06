إعلان

أرباح "الوطنية للطباعة" تهبط 28% خلال النصف الأول .. فما الأسباب؟

كتب : أمنية عاصم

03:04 م 06/10/2025

شركة الوطنية للطباعة

أظهرت بيانات شركة الوطنية للطباعة انخفاض صافي أرباحها بنسبة 27.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 273.26 مليون جنيه مقارنة بـ 377.93 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فقد أوضحت الشركة أن صافي الربح تأثر بشكل كبير بتكاليف الفوائد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مكاسب سعر الصرف التي تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2024 (بقيمة 80 مليون جنيه).

كما تأثر صافي الربح أيضًا بمصروفات التعويض على أساس السهم، والتي تعتبر جزءًا من برنامج الحوافز الممتد حتى عام 2027؛ بحسب الإفصاح.

سجلت إيرادات الشركة نحو 3.54 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 3.10 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتأسست الشركة الوطنية للطباعة عام 1979. وتم إدراجها في البورصة المصرية في 9 فبراير 2025، ومتخصصة في صناعة الطباعة والتغليف.

